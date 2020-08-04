Путин направил соболезнования президенту Ливана после взрыва

Президент России Владимир Путин направил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами, большим количеством раненых и масштабными разрушениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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«В России разделяют скорбь ливанского народа. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал российский лидер.

Ранее днем в порту Бейрута произошел мощный взрыв, причина которого пока точно не ясна. На данный момент известно о десяти погибших, чьи тела были доставлены в городскую больницу. Кроме того, поступает информация о сотнях раненых, из-за чего госпитали в городе переполнены.

По одной из версий, причиной взрыва стали хранившиеся в порту взрывчатые вещества, конфискованные несколько лет назад. Об этом сообщил глава службы безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим. По некоторым данным, речь идет о 2,7 тысячи тонн нитрата.