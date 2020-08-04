Желание США купить TikTok назвали мафиозной бизнес-моделью и кражей

Китай не смирится с желанием США «отобрать» у него приложение TikTok. Об этом пишет издание China Daily.

Старший научный сотрудник института Катона Джулиан Санчез назвал сделку по продаже TikTok мафиозной бизнес-моделью и кражей. По его мнению, объяснение президента США Дональда Трампа, по которому компанию должны купить Microsoft, выглядит гротескным и неправдоподобным.

По словам старшего научного сотрудника Китайского центра имени Пола Цая в Йельской школе права Сэмма Сакса, покупка приложения может создать опасный прецедент, поскольку США смогут вносить компании в черный список, основываясь на стране их происхождения, но оправдывать это соображениями безопасности.

3 августа Microsoft подтвердила желание купить TikTok у китайской ByteDance. Сделка состоится при полном пересмотре безопасности пользовательских данных. В случае успеха сделки данные американских пользователей социальной сети будут храниться на территории США.

По неофициальным данным, Трамп собрался вынудить ByteDance отказаться от доли в TikTok, чтобы Китай не мог контролировать работу соцсети в США. На следующий день стало известно, что американский лидер собирается запретить социальную сеть.