Семилетняя россиянка рассказала о спасении тонущего малыша в Крыму

Семилетняя Даша из Тулы, нырнувшая в бассейн за тонущим ребенком в Крыму, рассказала о его спасении. Кадры разговора с девочкой публикует Telegram-канал «RT на русском».

По словам Даши, пятилетний мальчик ехал на самокате возле взрослого бассейна, зацепился за угол и упал в воду.

«Я увидела, что он тонет, запереживала: вдруг захлебнется. Я нырнула чуть подальше от него и потом выталкивала мальчика к бортику», — рассказала девочка.

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Отец Даши, в свою очередь, вспомнил о том, что дочь переживала, что ее накажут за мокрое платье. «Прибежала и говорит: "Папа, я спасла Арсения. Вы меня ругать не будете, что платье намочила, прыгнула в платье"?» — рассказал Евгений.

Инцидент произошел в отеле в поселке Уютном под Судаком. Пятилетний мальчик по имени Арсений упал в бассейн с самоката, на помощь ему поспешила отдыхавшая там же с родителями Даша. Девочка сразу нырнула за малышом в воду, затем детям помогли выбраться заметившие их взрослые. После случившегося Дашу решили наградить сотрудники регионального управления МЧС.