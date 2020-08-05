Задержание спецназом проректора МГУ попало на видео

Задержание спецназом Росгвардии проректора МГУ Алексея Гришина в Москве попало на видео. Ролик в среду, 5 августа, в своем Twitter-аккаунте публикует «Самара Онлайн».

На кадрах видно, как спецназовцы перелезают через высокие ворота. Затем они оказываются у входа в жилище и требуют от подозреваемого открыть дверь. Зайдя внутрь они прижимают полуголого мужчину к стене и интересуются наличием у него запрещенных предметов: оружия, наркотиков. После демонстрируется внутреннее убранство особняка подозреваемого.

Ранее 5 августа сообщалось, что проректор МГУ Алексей Гришин был задержан в Москве. Он подозревается по статье 196 («Преднамеренное банкротство») УК РФ и задержан в рамках возбужденного уголовного дела. Как отметили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР), 45-летний Гришин по совместительству является соучредителем компании «Инвест-Альянс».

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru