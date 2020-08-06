Боец UFC получил травму колена при восстановлении после травмы колена

Американский боец смешанного стиля (MMA) Кевин Ли травмировался во время восстановления после операции на колене. Об этом сообщает MMA Fighting.

В мае этого года Ли провели операцию на колене. Боец лишился возможности выступать на шесть месяцев. Теперь, восстанавливаясь после хирургического вмешательства, американец повредил уже другое колено и снова лег под нож хирурга.

Ли известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В 2017 году он дрался за пояс временного чемпиона с другим американцем Тони Фергюсоном и проиграл.

Всего на счету американского бойца 18 побед и шесть поражений. Последний раз он выходил в октагон в марте 2020-го. Тогда он уступил бразильцу Шарлесу Оливейре.