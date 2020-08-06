Счастливый знак привел мужчину к богатству

Житель пригорода австралийского Мельбурна Лоуэр-Пленти сорвал джекпот благодаря счастливому знаку. Об этом сообщает издание UPI.

Победитель рассказал, что у него выдался трудный год, и в последнее время его преследовали неудачи. Изменения начались, когда он случайно оставил карманный нож покойного родственника на крыше своей машины. «Я думал, что потерял его. Но когда после 40-минутной поездки добрался до места назначения, он все еще был на крыше машины», — рассказал он.

«Это было таким облегчением! Я не очень верю в жизнь после смерти и мироздание, но я чувствовал, что это знак, что кто-то заботится обо мне», — пояснил австралиец. Он рассказал о своей удаче нескольким друзьям, и они посоветовали ему купить лотерейный билет.

Мужчина последовал совету и приобрел билет к розыгрышу, который прошел в субботу, 1 августа. Билет принес ему первый приз в 634 тысячи австралийских долларов (33,2 миллиона рублей).

«Это такое приятное чувство! Такое ощущение, что череда неудач заканчивается», — признался победитель. Он сказал, что призовые деньги избавят его от стресса. «Я помогу членам своей семьи и оплачу несколько счетов. Главное — я смогу выплатить ипотеку. Победа решит не все мои проблемы, но многие», — добавил он.

Ранее сообщалось, что житель английского города Ковентри, графство Уэст-Мидлендс, купил выигрышный лотерейный билет после того, как голос в голове посоветовал ему это сделать, и сорвал джекпот.