В Южной Корее задумались об обмене товарами с КНДР

Южная Корея задумалась о возможности начала бартерного обмена товарами с КНДР. Об этом сообщает телеканал KBS со ссылкой на данные Министерства объединения, передает ТАСС.

Как стало известно, южнокорейский союз сельскохозяйственных кооперативов «Воссоединение Кореи» и северокорейская торговая компания «Кэсон корё-инсам» подписали договор о бартерном обмене черничного ликера из Северной Кореи на сахар из Южной. Договоренности были достигнуты при посредничестве китайской стороны на встрече в Пекине. Помимо алкоголя, КНДР планирует поставлять сладости, чаи, напитки и биологически активные добавки.

В июле министр объединения Южной и Северной Кореи Ли Ин Ён заявил, что Сеул готов сотрудничать с Пхеньяном ради борьбы с коронавирусной инфекцией. До этого в конце июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил отложить план по осуществлению военных действий в отношении Южной Кореи.