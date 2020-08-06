В России назвали США причиной нестабильности в сирийском Заевфратье

Присутствие США в сирийском Заевфратье провоцирует нестабильность в регионе. Об этом сообщил руководитель Российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий, его слова приводит ТАСС.

«Незаконное присутствие американского военного контингента в сирийском Заевфратье служит главным фактором общественно-политической нестабильности, препятствует развитию диалога различных сторон сирийского конфликта и восстановлению мирной жизни», — сказал Щербицкий.

Он также заявил, что командование группировкой РФ в Сирии оставляет за собой право ответить на атаки боевиков, которые угрожают российским военным, Сирии и мирным жителям. Боевики террористических организаций, по его словам, обстреливают позиции правительственных сил Сирии. Также они предпринимают попытки атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» с помощью беспилотников и реактивных систем залпового огня увеличенной дальности.

Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.