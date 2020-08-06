Бывший футболист сборной Англии Гаскойн отреагировал на каминг-аут сына

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн отреагировал на каминг-аут своего сына Рейгана — профессионального танцора. Об этом сообщает The Sun.

53-летний экс-спортсмен признался, что сын позвонил ему накануне публичного признания в одном из британских ток-шоу. Молодой человек рассказал, что является бисексуалом. Гаскойн отметил, что гордится мужеством сына.

«Тогда я сказал ему: "Я горжусь тобой, что бы ты ни делал — я с тобой"», — признался бывший игрок сборной Англии.

Сам Гаскойн пользуется неоднозначной репутацией. Ветеран не раз становился фигурантом скандалов. В частности, в 2016 году он стал участником драки в одном из отелей Лондона, а в 2015 году Гаскойна нашли пьяным в луже крови в другой гостинице.

Гаскойн дважды становился чемпионом Шотландии в составе «Глазго Рейнджерс». Кроме того, вместе с «Тоттенхэм Хотспур» он выигрывал Кубок Англии. Также Гаскойн провел 57 матчей за сборную Англии.