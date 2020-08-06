Канье Уэст и Ким Кардашьян изолировались в удаленной крепости на острове

Рэпер Канье Уэст и его супруга Ким Кардашьян-Уэст изолировались на тропическом острове за пределами США на удаленной вилле, которую очевидцы описывают как «крепость». Об этом сообщает TMZ.

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Отмечается, что цель поездки знаменитой пары — оказаться вне доступа журналистов и папарацци и спасти свой брак. Они отправились на остров на частном самолете вместе с детьми.

В июле Уэст объявил, что выдвигает свою кандидатуру на пост президента США. При этом друзья музыканта заявили, что решение баллотироваться он принял из-за обострения психического расстройства. В конце месяца рэпер провел встречу с избирателями в рамках предвыборной кампании в Южной Каролине. Во время мероприятия он рассказал публике о том, что уговаривал свою супругу Ким Кардашьян сделать аборт, поскольку был не готов стать отцом. После проведенной встречи Уэст также написал в Twitter, что хотел развестись с Кардашьян.