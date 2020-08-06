Совет Европы захотел бороться с «информационным хаосом» на украинских выборах

Совет Европы захотел нанять специалистов, чтобы заниматься мониторингом освещения региональных выборов на Украине, которые должны состояться в октябре 2020 года. С тендером ознакомились в RT.
В рамках проекта СЕ собирается внедрить инструменты «для борьбы с информационным хаосом и пропагандой», что должно обеспечить прозрачный избирательный процесс. На реализацию плана выделят 55 тысяч евро, к работе привлекут 26 подрядчиков.
«Планируется, что украинская команда (...) будет работать в тесном сотрудничестве с координатором по вопросам мониторинга СМИ, аналитиком данных, юристом и группой других экспертов», — говорится в докладе. Его авторы не уточняют, кто конкретно будет экспертами по анализу СМИ. Согласно документу, главная цель работы специалистов — информировать общественность «об уровне политического разнообразия в освещении выборов украинскими СМИ».
23 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на 25 октября. В этот день пройдут очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов по всей Украине, кроме неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
В начале июня Совет Европы начал искать специалистов «демократического управления», чтобы привлечь их для проведения консультаций на Украине. Европейские специалисты должны будут проводить консультации по политическим и юридическим вопросам государственного управления.