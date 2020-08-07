Появилось видео тренировки Косторной под руководством Плющенко

Появилось видео тренировки российской фигуристки Алены Косторной под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Они доступны в Instagram kostornaia.team.

На видео Плющенко вместе с тренером Сергеем Розановым дает подсказки 16-летней спортсменке, а затем показывает ей элементы на льду.

Об уходе Косторной из группы Этери Тутберидзе к Плющенко стало известно 31 июля. В Федерации фигурного катания на коньках России заявили, что откажут спортсменке в переходе, так как для этого вышли сроки подачи документов. В связи с этим Плющенко обратился к министру спорта России Олегу Матыцину.

Под руководством Тутберидзе Косторная стала чемпионкой Европы в сезоне-2019/2020. Кроме того, она победила в финале Гран-при в том же сезоне.