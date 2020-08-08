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Названо слабое место стран Балтии в случае войны с Россией

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Фото: Rafael Marchante / Reuters

Слабым местом стран Балтии при гипотетической войне с Россией являются большие недочеты в противовоздушной обороне средней дальности. Такую уязвимость назвал польский аналитик из Центра восточных исследований Петр Шиманский в интервью Polskie Radio. Расшифровка беседы опубликована на сайте «ИноТВ».

Эксперт отметил, что картина угроз, исходящих от России, слишком сложносочиненная, чтобы сводить ее исключительно к военным вопросам. В связи с этим, по мнению специалиста, необходимо готовиться к гибридным угрозам и диверсионным операциям.

Еще один важный фактор для обеспечения безопасности балтийских стран — военные учения. Шиманский отметил, что Trident Juncture 2018 (самые масштабные за 20 лет учения НАТО, проходившие в Норвегии) продемонстрировали способность в случае необходимости перебросить значительные силы на северный театр военных действий.

«В этом регионе есть страны с грамотно выстроенной безопасностью и выгодным географическим положением, поэтому, по крайней мере с 2014 года, рассматривается и анализируется целый ряд сценариев. Однако следует помнить, что если россияне захотят найти повод для вражеских действий, они найдут его, независимо от того, в какой они стране», — предупредил эксперт.

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