83-летний россиянин покорил Эльбрус

83-летний россиянин Рамазан Джаппуев совершил восхождение на Эльбрус. Об этом в воскресенье, 9 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на АО «Курорт Эльбрус».

Житель Кабардино-Балкарии взошел на Эльбрус в честь первых строителей горного курорта. «Свой поступок он посвящает памяти товарищей и коллег, вместе с которыми он работал над строительством первых дорог на склонах гор Приэльбрусья», — сказано в сообщении компании.

Пенсионер смог взойти на гору только со второй попытки, первой помешала плохая погода. «В 10 утра он стоял на восточной вершине Эльбруса на высоте 5621 метр», — пояснили в компании.

В марте сообщалось, что в горах Озерного края, Северо-Западная Англия, альпинист пролетел 180 метров вниз и выжил благодаря падению в снег.