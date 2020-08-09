Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приобрел антикоронавирусный матрас. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, ткань матраса содержит наночастицы, которые уничтожают коронавирус в течение четырех часов. Вероятность защиты от инфекции оценена в 99,8 процента. Отмечается, что футболист был доволен покупкой и установил такие матрасы по всему дому.

3 июля стало известно, что Месси приостановил переговоры с «Барселоной» о новом контракте. Отмечалось, что футболист устал от атмосферы, царящей в клубе. Он может перейти в английский «Манчестер Сити», который тренирует Хосеп Гвардиола.

Аргентинец выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с командой он десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он шесть раз получал «Золотой мяч».