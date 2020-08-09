Белорусские правозащитники сообщили о десятках задержанных наблюдателей

Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил о десятках активистов, наблюдателей и журналистов, задержанных во время президентских выборов 9 августа в Минске и других регионах.

По данным «Весны», в Минске с вечера 8 августа задержали 27 человек. В список попали трое журналистов «Дождя», судьбой которых занимается российское посольство.

В других регионах силовики забрали 33 человека, в том числе соратников оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Некоторых граждан задержали за посты в соцсетях, утверждают правозащитники.

Ранее стало известно, что одна из лидеров объединенной белорусской оппозиции, жена незарегистрированного кандидата Валерия Цепкало Вероника покинула Белоруссию накануне выборов. Ее супруг еще раньше уехал из страны, опасаясь политических преследований.

Избирательная кампания в Белоруссии сопровождалась массовыми акциями протеста из-за недопуска и ареста оппозиционных кандидатов.