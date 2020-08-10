Россиянам раскрыли способ попасть на популярный курорт через Турцию

Россиянам раскрыли способ попасть в Египет во время пандемии коронавируса. Пока туда можно улететь через Стамбул, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе, передает «Интерфакс».

Как отметила Ломидзе, Египет относится к странам, «готовым принимать россиян», а с точки зрения безопасности его «нет в списке Роспотребнадзора».

«Пока прямое сообщение с курортами не открыто, и непонятно, когда это может произойти. Но в связи с тем, что появились прямые перелеты в Стамбул, мы видим оживление в самостоятельном сегменте», — сказала эксперт.

Она отметила, что в Египте, как и в ряде других популярных среди россиян курортов, у туристов спрашивают справки об отсутствии коронавируса, сделанные не менее чем за 72 часа до прилета.

Ранее сообщалось, что в Турции уточнили новые правила въезда иностранных туристов на территорию страны, введенные во время пандемии коронавируса. В частности, речь идет о процедуре выявления заболевших пассажиров в аэропорту — после первичной термометрии путешественников с повышенными показателями отправят на осмотр к врачу, а затем при необходимости проведут бесплатный ПЦР-тест и только потом примут решение о госпитализации.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа начались полеты в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан.

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