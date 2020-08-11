Адвокат Мамаева заявил о готовности защищать напавшего на судью Широкова

Адвокат Игорь Бушманов, представлявший интересы полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, заявил о готовности защищать бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, который напал на судью во время матча. Его слова передает «Чемпионат.com».

По мнению Бушманова, в отношении Широкова могут возбудить уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои» — прим. «Ленты.ру») в случае, если будет установлен хулиганский мотив. «Наказание там до двух лет лишения свободы, но возможно примирение сторон. Возможно и мелкое хулиганство, но надо понимать мотив. Нужно изучать видео, слова очевидцев», — заметил адвокат.

Юрист подчеркнул, что на таких делах не специализируется, а дело Мамаева и другого футболиста Александра Кокорина оказалось легким. «Такие дела — бытовуха. Но если Широков обратится, то профессиональная обязанность и долг адвоката — защищать», — заключил специалист.

Ранее 11 августа Широков прокомментировал избиение судьи во время любительского матча. Он принес извинения и назвал свой поступок неподобающим, а также понадеялся на скорое выздоровление арбитра.

10 августа пострадавший показал последствия нападения. На фотографии было видно рассечение над левым глазом и другие следы от ударов. Арбитр намерен обратиться в полицию. Он заявил также, что чувствует себя нормально.

Широков известен по выступлениям за «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Наибольших успехов он добился, играя за сине-бело-голубых. На его счету три золота чемпионата России, а также победа в Кубке УЕФА. Кроме того, хавбек провел 56 матчей за сборную России и стал обладателем бронзы на чемпионате Европы 2008 года. После завершения карьеры он стал экспертом на «Матч ТВ». Канал уже объявил об отстранении экс-футболиста от эфиров.