Стали известны требования «Спартака» к РФС

Стали известны требования владельца московского «Спартака» Леонида Федуна к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову. Их приводит «РБ-Спорт».

По информации источника, Федун потребовал увольнения руководителя проекта системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонида Калошина, а также пожизненного отстранения арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова. При выполнении этих условий команда согласилась не сниматься с Российской премьер-лиги (РПЛ). В РФС отказались увольнять Калошина, пообещав усилить работу VAR за счет иностранных специалистов.

10 августа Дюков уговорил Федуна оставить команду в РПЛ. О том, что красно-белые могут отказаться от участия в дальнейшем розыгрыше, Федун заявил сразу после матча первого тура РПЛ с «Сочи», сославшись на предвзятое судейство.

9 августа «Спартак» сыграл с «Сочи» вничью со счетом 2:2. При этом красно-белые вели до последней минуты основного времени. Пенальти, который был назначен на 90-й минуте и реализован Кристианом Нобоа, был признан ошибочным. Это подтвердил глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи.