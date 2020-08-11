Германия подчеркнула важность России в международных вопросах

Многие вопросы международной политики не получится решить без участия российского государства, и поэтому с ним стоит идти на открытый диалог, считает министр иностранных дел Германии Хайко Маас. Он подчеркнул важность России для мировой политики перед официальным визитом в Москву и Петербург, сообщает ТАСС.

«Германо-российские отношения слишком важны, чтобы пускать их на самотек», — заявил Маас, добавив, что без участия Москвы нельзя решить такие серьезные проблемы, как конфликты на Украине, в Сирии и в Ливии. Кроме того, напомнил он, у России важнейшая роль в области контроля над вооружениями.

Маас отправляется в Россию впервые с начала пандемии коронавируса для разговора об отношениях РФ и ФРГ. Он отметил, что они «подверглись испытаниям» после того, как в Берлине был убит чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили.

В августе прошлого года в Германии выстрелом в голову был убит боевик группировки «Имарат Кавказ» (запрещенная в России террористическая организация) Зелимхан Хангошвили. По мнению властей ФРГ, к преступлению причастны государственные органы России или Чеченской Республики. Хангошвили воевал против России на стороне боевиков Шамиля Басаева, Абу аль-Валида и Аслана Масхадова. В 2002 году его объявили в розыск по подозрению в терроризме.