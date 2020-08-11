Раскрыты детали стрельбы у Белого дома в США

Секретная служба США раскрыла детали стрельбы возле Белого дома, из-за которой президенту страны Дональду Трампу пришлось на время покинуть пресс-конференцию. Соответствующее заявление размещено в Twitter ведомства.

Отмечается, что нападавшим оказался 51-летний мужчина. Около шести часов вечера он сам подошел к сотруднику секретной службы. «Подозреваемый подошел к офицеру и сказал, что у него при себе оружие. Затем подозреваемый повернулся, агрессивно побежал в сторону офицера и сделал движение, чтобы вытащить некий предмет из одежды», — говорится в сообщении.

Затем мужчина встал в «стойку стрелка», судя по всему, намереваясь открыть огонь. Не дожидаясь этого, офицер выстрелил в агрессора и ранил его в торс. Затем подозреваемому оказали медицинскую помощь и увезли его в больницу. После инцидента в секретной службе США проведут внутреннее расследование касательно действий сотрудника.

Ранее сообщалось, что Трампа увели в Овальный кабинет прямо в ходе его речи на пресс-конференции. Вернувшись, он пояснил, что возле Белого дома произошла стрельба, в результате которой был обезврежен нападавший. Глава государства уточнил, что случившееся не связано с его личностью.