Под Петербургом загорелась подводная лодка

Под Санкт-Петербургом, в Кронштадте, загорелась подводная лодка. Об этом сообщает местный телеканал «78» в своем Telegram-канале.

По словам источника телеканала, подлодка находится на заводе, ее ремонтируют. В результате произошедшего никто не пострадал.

Телеканал уточняет, что сотрудники МЧС выехали на место происшествия для проверки сообщения о возгорании.

Дополнение: В МЧС опровергли РБК пожар на подлодке, заявив, что сообщения оказались ложными. Вместе с тем «78» пишет в своем Telegram-канале, что возгорание произошло при проведении наружных газосварочных работ. Со стороны балласта бака подлодки оплавилась краска, дым затянуло в отсек.

«Ложный вызов! В результате проверки было установлено, что дым от наружных газосварочных работ принят за пожар», — сообщили РИА Новости в городском управлении МЧС.