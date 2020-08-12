Найдены необычные источники радиосигналов из космоса

Астрономы обнаружили два необычных источника космических радиосигналов. Ими являются реликтовые объекты в скоплении галактик SPT-CL J2032−5627. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.org.

Объекты относятся к радиореликтам и представляют собой источники радиоизлучения синхротронного происхождения. Они обычно имеют вид вытянутых дуг на периферии галактических скоплений. Особый интерес для ученых представляют собой двойные радиореликты, поскольку они могут дать информацию о слиянии скоплений и результирующем излучении.

SPT-CL J2032−5627 было обнаружено в 2012 году с помощью Южного полярного телескопа в Антарктиде. Красное смещение скопления составляет 0,284, что соответствует сопутствующему расстоянию, равному 3,7 миллиарда световых лет. Масса скопления, по оценкам, равна примерно 500 триллионам Солнц.

Неизвестные радиореликты были найдены при наблюдениях австралийского радиоинтерферометра ASKAP на частоте 943 мегагерц. Они располагаются на расстоянии около 2,77 и 2,61 миллиона световых лет от центра скопления в юго-восточном и северо-западном направлениях, соответственно. Линейные размеры объектов составляют 2,38 и 2,8 миллиона световых лет. Астрономы считают, что они могли возникнуть в результате сотрясений в среде внутри галактического скопления, порождающих ударные волны.