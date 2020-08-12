В российском регионе появится суворовское военное училище

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Иркутске в скором времени появится суворовское военное училище. Об этом в среду, 12 августа, стало известно «Российской газете».

По его словам, Минобороны имеет опыт быстрого строительства объектов — учебное заведение запланировано поставить за четыре-девять месяцев. За возведением суворовского военного училища будет следить командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

К президенту России Владимиру Путину с просьбой о строительстве обратился врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Главе региона рекомендовали найти место для нового учебного заведения, а также заняться вопросами включения училища в городскую инфраструктуру.

11 августа губернатор региона заявил, что полная ликвидация загрязнений на площадке химического завода «Усольехимпром» в городе Усолье-Сибирское Иркутской области завершится в 2024 году. «Росатом» построит завод по переработке отходов 1 и 2 класса опасности, который сможет утилизировать в том числе 16 цистерн с токсичными веществами с «Усольехимпрома».