Известный российский телеведущий подрался с работником московского фастфуда

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Известный российский телеведущий MTV и «Муз-ТВ» Archie (Арчи, настоящее имя Артур Цветков) подрался с работником фастфуда в Москве. Как сообщает Kloop, инцидент произошел 11 августа.

По словам сотрудника заведения, Цветков начал грубить из-за просьбы надеть защитную маску, а после напал на одного из работников за замечание.

На опубликованном видео шоумен оскорбляет мужчину и угрожает ему депортацией из России. «Мразь, я тебя сейчас депортирую из страны. Ты знаешь с кем ты говоришь? Ты откуда здесь взялся?» — сказал Цветков. В ролике также видно, как мужчины начали драться.

Позже Цветков вызвал сотрудников полиции и написал заявление. Этот момент также попал на видео. У себя в Instagram виджей подтвердил, что дело передано в МВД.

По его словам, с ним связался владелец заведения и принес извинения за поведение персонала. «Повар вообще не имеет права разговаривать с гостями заведения, он должен находиться на своем рабочем месте», — добавил ведущий.

40-летний Артур Цветков — ведущий, виджей, актер. На телевидении с 2003 года. Сначала работал корреспондентом на «Муз-ТВ», затем вместе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым вел программы «Натуральный обмен», а с ведущими Василием Куйбаром и Алексом Ди (Алексеем Дымарским) — программу «МузZone». Популярность зрителей приобрел, когда стал ведущим программы «Элементарный секс» на канале MTV.