Помпео призвал к новым выборам в Белоруссии

Госсекретарь США Майк Помпео призвал к проведению новых президентских выборов в Белоруссии, сообщает ТАСС.

Политик заявил об этом во время визита в Словению — на пресс-конференции после встречи с премьер-министром страны Янезом Яншей.

«Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии, необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей», — приводит агентство слова Помпео.

Ранее Помпео заявил, что США считают выборы в Белоруссии несвободными и несправедливыми. Кроме того, американский сенатор Роберт Менендес пригрозил санкциями президенту Белоруссии Александру Лукашенко и предложил провести новые выборы в стране. По его словам, недавние достижения в двусторонних отношениях США и Белоруссии не будут ничего стоить, пока белорусские власти не посчитают точно бюллетени или не проведут выборы заново.

Протесты в Белоруссии продолжаются с вечера 9 августа, когда ЦИК объявил о разгромной победе Александра Лукашенко над лидером оппозиции Светланой Тихановской на выборах президента. Протесты жестоко подавляются при помощи сил МВД, ОМОНа, военного спецназа, вооруженного светошумовыми гранатами, резиновыми пулями и другими средствами поражения. Задержано уже почти шесть тысяч человек.