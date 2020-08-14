На дорогах Подмосковья раскидали «берлинские подушки»

На дорогах Подмосковья запустили пилотный проект, в рамках которого вместо традиционных «лежачих полицейских» раскидали «берлинские подушки». Они должны сделать пешеходные переходы более безопасными. Об этом сообщается на сайте Минтранса Московской области.
Первые «подушки» появились в Подольске на улице Суворова. Дорога ведет к детскому саду и школе. «В зависимости от успеха проекта в ведомстве примут решение о дальнейшем использовании ИДН (искусственной дорожной неровности — прим. «Ленты.ру») данного типа на территории Подмосковья», — заявили в региональном Минтрансе.
В отличие от обычного «лежачего полицейского», «берлинская подушка» более эффективна. Она устанавливается в середине каждой полосы. Таким образом «подушка» не вредит подвескам легковых автомобилей, а грузовикам позволяет проезжать почти бесшумно. Данную технологию широко используют на дорогах Берлина и Амстердама.
Ранее российские дороги уже собирались оснастить умными «лежачими полицейскими», которые могут самостоятельно определять, надо ли поднимать барьер. Опытные испытания показали, что такие технологии снижают износ подвески автомобиля на 40 процентов, если водитель соблюдает правила дорожного движения и уменьшает объем вредных выбросов, образующихся в момент разгона и торможения.