Евросоюз выступил против сближения России и Белоруссии

Евросоюз не хочет сближения России и Белоруссии, которое может начаться в случае введения слишком жестких санкций против последней. Об этом директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок рассказал РИА Новости.

«Ряд европейских лидеров уже говорит о возвращении и, возможно, усилении санкционного давления на президента [Белоруссии Александра] Лукашенко и его соратников», — отметил он. Несмотря на это, западные страны боятся, что Минск и Москва сблизятся, если на белорусские власти окажут слишком сильное давление.

Бышок напомнил, что в последние годы страны ЕС и США сближались с Минском: действовали международные НКО, шла работа на дипломатическом уровне. Однако в связи с тем, что белорусские власти жестко подавляют протесты в стране, начавшиеся после президентских выборов, все достигнутое «может быть поставлено под сомнение».

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10 августа признанный Россией и рядом других государств президент страны Александр Лукашенко объявил, что демонстрации в белорусских городах спровоцированы «кукловодами» с Запада.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Митинги подавляли с использованием слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек.

По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.

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