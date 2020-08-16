Стало известно об избиении задержанных в Белоруссии россиян из ЧВК

Как минимум у четверых из 32 освобожденных в Белоруссии россиян, которых объявили бойцами частной военной компании (ЧВК) Вагнера, нашли следы от жестокого применения силы. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники с белорусской стороны.

Среди полученных россиянами травм в том числе переломы ребер, повреждения внутренних органов и черепно-мозговые травмы. Как сообщает издание со ссылкой на российские следственные органы, некоторых из освобожденных россиян отправят на процедуру снятия побоев, где все их травмы будут задокументированы.

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Ранее мужчины рассказали об условиях содержания в изоляторах. По их словам, они находились в одиночных камерах, где им приходилось спать на нарах без матрасов. В ходе допросов белорусские силовики угрожали им большими тюремными сроками, вплоть до пожизненных, а также смертной казнью.

Россиян задержали 29 июля по подозрению в связи с незарегистрированным кандидатом в президенты Белоруссии Сергеем Тихановским. По версии белорусских силовиков, «бойцы ЧВК» готовили в стране теракт и массовые беспорядки. 14 августа 32 из 33 задержанных отпустили и отправили в Россию. У последнего обнаружился белорусский паспорт, из-за чего он был вынужден остаться.