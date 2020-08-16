Кравчук рассказал о мечущемся между Россией и независимостью Лукашенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что признанный ЦИК Белоруссии победителем президентских выборов Александр Лукашенко мечется между тем, чтобы сохранить отношения с Россией, и независимостью республики. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Я наблюдаю за Лукашенко, и он все время бросается то в одну, то в другую сторону. То он идет под Россию, то возвращается в Белоруссию и говорит, что борется за независимость», — отметил он. По словам Кравчука, у Лукашенко «нет какой-то последовательной системной линии», и он «шатается вместе с ситуацией».

Политик не считает, что отношения Украины и Белоруссии испорчены. «Украина, подчеркиваю, не дала никаких оснований для Белоруссии ухудшить отношения. Украина крайне деликатно выразила свою позицию», — подчеркнул бывший президент.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского критически оценили слова Лукашенко о том, что Киев якобы пытается заставить Минск провести еще одни выборы. В администрации заявили, что это можно оценивать как сознательное нагнетание конфликта и провокационное поведение.

Днем 16 августа Лукашенко на митинге в его поддержку в центре Минска заявил, что ближайшие соседи Белоруссии, в том числе и Украина, требуют провести в республике новые выборы. Он уверен, что если в Белоруссии решатся на этот шаг, то страна перестанет существовать.