Кандидат в президенты Белоруссии отказался принять поклон Лукашенко

Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев, набравший по итогам голосований 1,21 процента голосов, отказался принимать извинения главы МВД Юрия Караева, объяснения спикера верхней палаты парламента Натальи Кочановой и «обещания и поклоны» главы государства Александра Лукашенко. Об этом он написал в Telegram-канале, комментируя митинг в поддержку действующего главы государства.

«Нам нужно срочно найти 81 человека, знать, что они живы и здоровы. Мы требуем отпустить всех задержанных за мирные акции и политзаключенных», — заявил Дмитриев. Также он потребовал провести досрочную сессию палаты представителей для принятия правовых решений: отставок, назначения новых выборов с новым составом комиссий и начала расследования преступлений против мирных граждан.

Ранее в ходе митинга Лукашенко заявил, что собравшиеся в его поддержку на площади Независимости в Минске заслужили, чтобы он встал перед ними на колени, однако остался стоять у микрофона. Закончил свое выступление он поклоном.

13 августа глава МВД Юрий Караев взял на себя ответственность и принес извинения за травмы случайных людей на протестах, «попавших под раздачу».

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Поводом послужила победа Лукашенко на выборах с 80,1 процентом голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, согласно данным ЦИК, проголосовали 10,1 процента. Граждане выступили против этих результатов.