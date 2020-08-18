Продающая подгузники в сети мать заинтересовала педофила

Молодая мать из австралийского Мельбурна, продающая в социальной сети подгузники, рассказала, как на связь с ней вышел педофил. Об этом пишет издание Kidspot.

Женщина по имени Джо выставила на продажу на торговой площадке несколько ненужных упаковок с подгузниками в надежде, что товар заинтересует других родителей. Вскоре с ней связался некий мужчина, он поинтересовался товаром и попросил показать ему несколько фотографий подгузников. Джо эта просьба показалась странной, однако она предположила, что молодой отец покупает подгузники по просьбе своей жены и хочет убедиться, что она продает именно те, что им нужны.

Однако, отправив фотографию подгузников, Джо получила ужасающий ответ от своего собеседника. По ее словам, мужчина попросил ее прислать снимки ее дочери в подгузниках. Женщина ответила, что такая просьба неуместна. Она посмотрела его профиль и обнаружила «тревожную фотографию», а также несколько подозрительных страниц, на которые он подписан. Молодая мать пришла к выводу, что с ней связался педофил. Она обратилась в администрацию соцсети, к другу из полиции, а также рассказала об инциденте пользователям, чтобы предупредить родителей об опасности размещения информации о своих детях в интернете.

Ранее стало известно, что жители города Сатпаев в Карагандинской области Казахстана попытались линчевать педофила. Горожане собрались у дома подозреваемого и требовали выдать его им для расправы. Они стучались во все квартиры, чем напугали жильцов. Полиция с трудом сдерживала натиск толпы.