Голливудская актриса Хлоя Грейс Морец заказала нож у москвича и удивила его манерой общения. Об этом сам мастер рассказал в своем посте на сайте «Пикабу».

Он выложил скриншот первого сообщения от звезды, в котором она спросила, можно ли сделать нечто особенное с ножами, которые она заказала на платформе Etsy. Ее сообщение заканчивалось словами: «Буду рада послушать твои предложения. Целую, Хлоя». Пользователь признался, что сначала не обратил внимания на имя нового клиента.

«Я обычный Вася из далекой матушки России, как меня вообще нашли?! И что я могу предложить?!» — отреагировал пользователь. Он добавил, что быстро успокоился, так как актриса оказалась «приятной девочкой».

«Без каких либо барских замашек, без раздувания бюджета, просто и легко: хочу что-то красивое в свой бюджет. Обожаю такие заказы. Ее манеры меня успокоили, и началась работа в тот же день», — вспомнил мастер. По его словам, звезда осталась очень довольна результатом и даже подписалась на москвича в Instagram. После этого пользователю начали писать фанаты Хлои Грейс Морец, которые просили помочь связаться с актрисой.

Ранее в августе рэпер Дрейк заинтересовался аккаунтом московского плиточника Дмитрия Дроздова. Он ведет свой Instagram, в котором публикует видео ремонтных работ. После того как Дрейк подписался на мастера, Дмитрию стали поступать предложения о покупке профиля в соцсети.