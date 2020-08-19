Клинтон назвал Белый дом при Трампе «эпицентром урагана»

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что при нынешнем президенте США Дональде Трампе Белый дом превратился в «эпицентр урагана». Его выступление перед жителями Милуоки (штат Висконсин) проходило в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

Клинтон также обвинил американского лидера в неумении наладить «последовательное управление государством».

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«Дональд Трамп заявляет, что мы [США] занимаем лидирующее положение в мире. Однако мы являемся единственной крупной промышленно развитой экономикой, где уровень безработицы утроился. В такое время Овальный кабинет должен становиться командным центром. Вместо этого он является эпицентром урагана», — сказал Клинтон и добавил, что в Трампе неизменно только одно: решимость не признавать своей ответственности и перекладывать вину на кого-то еще.

Также бывший президент выступил в поддержку кандидата от демократов Джо Байдена. Он уверил, что тот является прагматичным, «выполняющим порученную работу парнем». «Человек долга, который берет ответственность на себя, не перекладывает вину на других, сосредоточен, целеустремлен, объединяет и не вносит раскол», — подытожил он.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. По данным опроса Университета Монмута, за кандидата от Демократической партии Джо Байдена готовы отдать голоса 52 процента респондентов, за Трампа — на 11 процентов меньше.