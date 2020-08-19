Лукашенко не ответил на звонки Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель несколько раз хотела организовать телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, однако тот не ответил на ее звонки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Меркель, из-за этого она не может выступить посредником в ситуации в Белоруссии.

Канцлер Германии также заявила о необходимости в стране «национального инклюзивного диалога», который должен включать и «тех, кто сейчас у власти».

Ранее Лукашенко попросил российского коллегу Владимира Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться в дела Белоруссии. По словам пресс-секретаря белорусского лидера, он не видит необходимости в разговоре с Меркель, считая, что эффект от общения скорее будет отрицательным.

Лукашенко также поручил МИД донести официальную точку зрения на ситуацию в стране до руководителей Германии, Франции, Польши, Литвы и Украины. Он пригрозил лидерам западных государств ответственностью за разжигание беспорядков в республике.

В Белоруссии после президентских выборов, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, начались массовые протесты. Демонстранты требуют отставки президента страны и проведения честных выборов.