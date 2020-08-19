Семилетний мальчик два года ходил с деталью конструктора в носу

Из носа семилетнего мальчика Новой Зеландии выпала деталь конструктора Lego, которую он засунул туда два года назад. Об этом сообщает New Zealand Herald.

В 2018 году во время игры в Lego семилетний Самир Анвар (Sameer Anwar) случайно протиснул в ноздрю одну из мелких деталей конструктора. После неудачных попыток извлечь ее самостоятельно родители привезли мальчика в больницу.

Врач также не смог достать деталь. Он успокоил родителей, что рано или поздно пластик попадает в пищеварительный тракт и выйдет из организма естественным путем. «С тех пор сын ни разу не жаловался на боль в носу. Мы думали, что все обошлось», — рассказали родители мальчика.

Спустя два года, 15 августа, Самир почувствовал неприятные ощущения в ноздре, когда нюхал свежеиспеченные кексы. Когда родители предложили мальчику высморкаться, они увидели, что из его носа выпала деталь конструктора. Все были шокированы и рады, что опасность наконец-то миновала.

Ранее сообщалось о жителе Австралии, из носа которого врачи достали марихуану, которую он спрятал там 18 лет назад. За годы наркотик превратился в так называемый ринолит — инородное тело, обросшее многолетними отложениями минеральных солей, и стал причиной головных болей мужчины.