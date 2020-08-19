Жажда принесла женщине полмиллиона долларов

Жительница американского города Верджиния-Бич утверждает, что сорвала джекпот в лотерею благодаря жажде. Об этом она рассказала UPI.

Стефани Бланко (Stephanie Blanco) заявила, что, вычистив свою машину после поездки на пляж, решила утолить жажду освежающим энергетиком. В магазине она также купила билет мгновенной лотереи 100X The Money.

Билет принес Бланко главный приз в полмиллиона долларов (36,6 миллиона рублей). На выигранные деньги женщина планирует приобрести дом и помочь семье.

Ранее 73-летний житель округа Дикинсон американского штата Мичиган прислушался к совету кассира и сорвал джекпот в лотерею — полмиллиона долларов. Победитель планирует разделить часть денежного приза с семьей, а остальную сумму инвестировать.