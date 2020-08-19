Жажда принесла женщине полмиллиона долларов

Жительница американского города Верджиния-Бич утверждает, что сорвала джекпот в лотерею благодаря жажде. Об этом она рассказала UPI.
Стефани Бланко (Stephanie Blanco) заявила, что, вычистив свою машину после поездки на пляж, решила утолить жажду освежающим энергетиком. В магазине она также купила билет мгновенной лотереи 100X The Money.
Билет принес Бланко главный приз в полмиллиона долларов (36,6 миллиона рублей). На выигранные деньги женщина планирует приобрести дом и помочь семье.
Ранее 73-летний житель округа Дикинсон американского штата Мичиган прислушался к совету кассира и сорвал джекпот в лотерею — полмиллиона долларов. Победитель планирует разделить часть денежного приза с семьей, а остальную сумму инвестировать.
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