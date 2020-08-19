Раскрыта правда о соблюдении санитарных мер на курортах Турции

Турецкие курорты справляются с соблюдением мер дистанцирования во время пандемии коронавируса благодаря требованию властей не допускать загрузку отелей выше 50 процентов. Правду о санитарных нормах в гостиницах Турции раскрыла исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова, передает РИА Новости.

Так, по информации эксперта, пока в стране нет никаких сведений о россиянах, заразившихся COVID-19 во время отдыха. Кроме того, она уточнила, что в Турции ведется серьезный температурный контроль, в том числе в аэропортах и в отелях.

«Если появятся отдыхающие, которые рассчитывают на то, что, прилетев на курорты с температурой, будут там потом спокойно отдыхать, то им не стоит на это рассчитывать», — уточнила Осипова.

Кроме того, специалист заверила, что на пляжах и в других общественных местах не допускается скопление людей, а рядом с бассейнами одновременно может находиться ограниченное количество туристов. Также, по ее словам, лежаки устанавливаются на расстоянии 2,5 метра друг от друга, чтобы постояльцы могли соблюдать дистанцию.

«На территории Турции следят за мерами безопасности, и в отелях это делают, главное, чтобы сами туристы соблюдали все необходимые требования», — заключила Осипова.

Ранее в августе россиянка, постоянно проживающая в Турции, рассказала о происходящем на местных курортах во время пандемии коронавируса. По ее словам, вся туристическая инфраструктура функционирует в полном объеме, однако посетителей, как и сотрудников, просят применять средства индивидуальной защиты.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 1 августа. С 10 августа вернулись чартерные рейсы в курортные города Анталья, Бодрум и Даламан. По последним данным, всего в стране зарегистрировано более 252 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 233 тысячи человек, более шести тысяч скончались из-за вызванной вирусом болезни.