У Бога нашли коронавирус

У полузащитника итальянского клуба «Сассуоло» Жереми Бога нашли коронавирус. Об этом сообщается на сайте команды.

По информации пресс-службы клуба, заболевание проходит бессимптомно. Отмечается, что 23-летний хавбек восстанавливался после травмы и не контактировал ни с кем из одноклубников. Бога предстоит две недели провести на самоизоляции, после чего он сможет приступить к тренировкам.

Розыгрыш итальянской Серии А был приостановлен в начале марта из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновили во второй половине июня. «Сассуоло» заняла восьмое место в турнирной таблице чемпионата. Бога забил 11 мячей в 34 матчах турнира.

В Италии число инфицированных составляет более 256 тысяч человек, умерших от COVID-19 — более 35 тысяч.