Назван способствующий распространению коронавируса климат

Влажный климат способствует распространению коронавируса. Об этом сообщается в исследовании ученых Университета Миссури (США), опубликованном в журнале Physics of Fluids.

Специалисты провели развернутые тесты и выяснили, что скорость распространения вирусных частиц выше в условиях влажного воздуха. Результаты названного исследования показали, что при влажном климате время активности вируса в выдыхаемых аэрозолях увеличивается в 23 раза по сравнению с жизнедеятельностью SARS-CoV-2 при сухом воздухе.

Влажность влияет на выдыхаемые человеком аэрозольные капли, так как воздух ускоряет процесс естественного высыхания. Также оказалось, что в условиях высокой влажности воздуха мелкие капли размером 50 микрон вылетают на расстоянии до пяти метров, тогда как при относительной влажности воздуха в 50 процентов это расстояние не превышает 3,5 метра.

Если воздух в помещении или на улице крайне сухой, то выбрасываемые в атмосферу при дыхании капли испаряются в течение 1,7 секунды. Специалисты выяснили, что в среднем почти 70 процентов выбрасываемых во время кашля вирусных частиц оседают на земле, тогда как остальные остаются на различных объектах.

В июле итальянские ученые заявили, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра способно быстро уничтожить коронавирус. Оказалось, что даже кратковременное воздействие УФ-лучей способно инактивировать вирус в течение нескольких секунд.