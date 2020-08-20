Слон пронзил бивнями сотрудника заповедника и убил его

Слон убил сотрудника природного заповедника Торнибуш в Национальном парке Крюгера в ЮАР. Об этом сообщает издание Times Live.

Во вторник, 18 августа, 27-летний гид Шелдон Хупер (Sheldon Hooper) вместе с коллегой совершал обход территории. Сотрудники заповедника встретили семью из девяти слонов: трех взрослых и шести подростков.

Стадо испугалось и напало на мужчин, которые находились на расстоянии 20 метров. Один из слонов каким-то образом подошел к Хуперу, несмотря на то, что их разделяла электрическая ограда. Животное дважды ударило гида бивнем: по колену и над сердцем. В результате ударов у Хупера началось сильное кровотечение. Слон убежал с места происшествия.

Директор заповедника Тревор Джордан (Trevor Jordan) рассказал, что мужчина, который был с Хупером, побежал за помощью сразу после происшествия. «Врачи прибыли быстро и сделали все возможное, чтобы остановить кровотечение, но спустя 20 минут после нападения Хупер скончался», — сказал он.

«Он был очень хорошим сотрудником и знал слонов очень хорошо. Как раз недавно мы разговаривали о типах слонов и их поведенческих чертах. Он работал с нами полтора года. Мы шокированы произошедшим», — сказал Джордан.

Директор заповедника проконсультировался с экспертами по поводу того, что делать с животными. «Мы нашли слона, на бивнях которого осталась кровь. Затем мы проследили за стадом, чтобы проанализировать поведение животных. Слоны были расслаблены и не проявляли никакой агрессии. Мы решили не усыплять слона», — сказал Джордан.

Ранее сообщалось, что в Намибии в результате нападения слона погиб турист из Европы. По информации властей, мужчина остановился в лагере, который был разбит в неположенном месте.