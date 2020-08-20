Ракеты SpaceX оказались бесплатными

Глава американской компании SpaceX Илон Маск рассказал в Twitter про экономические выгоды, которые приносит многоразовое использование первой ступени тяжелой ракеты Falcon 9.

Из его слов следует, что начиная с третьего пуска первая ступень носителя, на которую приходится большая стоимость ракеты, фактически оказывается бесплатной.

«Возвращение ступени Falcon 9 снижает полезную нагрузку [ракеты] менее чем на 40 процентов, а подготовка [использованной ступени к новому пуску] составляет менее 10 процентов стоимости [новой ступени], так что два полета окупают производство ступени, делая прибыльным третий старт», — написал инженер и бизнесмен.

В августе SpaceX побила собственный рекорд, в шестой раз использовав одну и ту же первую ступень в ракетных пусках.

В июне РИА Новости, ссылаясь на финансовый отчет за 2019 года Центра Хруничева, самого убыточного предприятия «Роскосмоса», сообщило, что стоимость производства тяжелой ракеты «Ангара-А5» составляет семь миллиардов рублей, что в три раза дороже цены носителя «Протон-М», который ей предстоит заменить.

В апреле гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что многоразовые ракеты менее экономически эффективны по сравнению с одноразовыми.

В мае 2018 года Рогозин, возглавив «Роскосмос», немедленно призвал предприятия госкорпорации найти применение ракетам семейства «Ангара».

Согласно открытым данным, стоимость полностью новой Falcon 9 для коммерческих заказчиков оценивается в 60 миллионов долларов, при этом на первую ступень приходится около 60 процентов от цены носителя.