Жители российской многоэтажки захотели выгнать на улицу матерей-одиночек

Жители российской пятиэтажки в Красноярске захотели выгнать на улицу своих соседей — постояльцев кризисного центра для женщин. Там живут матери-одиночки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, а также женщины, пострадавшие от домашнего насилия. Об этом сообщает телеканал НТВ.

«Дому матери» помогали многие жители пятиэтажки: приносили продукты и одежду. Однако другие горожане заваливали жалобами управляющую компанию и добились того, что детям из приюта запретили играть на детской площадке. По мнению недовольных, маленькие постояльцы центра разносят ветрянку и обрывают калину. Из-за этого крыльцо приюта даже огородили забором.

«Постоянно готовится еда, постоянные запахи, а вентиляционный канал у нас общий. Конечно, жителям очень тяжело, это же дети, они кричат, а мамочки, как правило, невыдержанные, иногда не подбирают выражения. Это, конечно, очень травмирует наших жителей», — заявили в управляющей компании.

Приют неоднократно проверяли различные инстанции, но не нашли никаких нарушений. Медики регулярно осматривают детей, а психологи помогают женщинам пройти реабилитацию. У местной администрации претензий тоже нет.

В центре предполагают, что такая травля началась из-за денег. Собственник помещения, которое арендует «Дом матери», задолжал за коммунальные услуги больше 150 тысяч рублей, но формально приют здесь ни при чем — свою часть арендной платы не без помощи благотворителей руководство вносит без задержек. Никаких письменных извещений о выселении центра пока что не поступало, но его сотрудники готовятся защищать своих подопечных.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru