Честная домохозяйка вернула случайно переведенную ей многомиллионную сумму

Честная домохозяйка из нигерийского штата Энугу добровольно вернула многомиллионную сумму, случайно переведенную на ее банковский счет. Об этом сообщает нигерийский сайт Legit.

Перевод произошел, когда Джозефина Нчетака Чукуджама Эзе (Josephine Nchetaka Chukujama Eze) была в парикмахерской. Она заметила, что на телефон пришло несколько уведомлений, но прочитала их лишь позднее. Согласно им, на ее счет поступило около 14 миллионов найра (более 2,6 миллиона рублей).

Взволнованная женщина немедленно созвонилась с мужем и рассказала о произошедшем. Совместными усилиями им удалось выяснить, что перевод совершила частная компания из крупного нигерийского города Лагос. После этого Эзе связалась с банком и попросила отправить ошибочно переведенные деньги отправителю.

По словам мужа женщины, сотрудники банка были крайне благодарны. Он посетовал, что ему известны люди, которые осуждали ее поступок и называли его наивным и неумным.

Ранее сообщалось, что сотрудник Walmart в канадской провинции Британская Колумбия, обедневший и оставшийся без бизнеса из-за пандемии COVID-19, нашел сумку с несколькими тысячами канадских долларов и вернул ее владелице. Женщина пожелала отблагодарить честного работника, но представители компании не разрешили передавать их сотруднику какие-либо подарки или деньги, так как это идет вразрез с внутренней политикой сети.