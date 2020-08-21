Назван срок ремонта аэропорта Соловков

Реконструкцию аэропортового комплекса Соловков планируется завершить в четвертом квартале 2020 года, что даст возможность обеспечить круглогодичное авиасообщение архипелага. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«В настоящее время осуществляется планировка поверхности летного поля, устройство ограждения и насыпи патрульной дороги. Ведутся работы по установке светосигнального, биоаккустического и метеооборудования. На площадке задействовано более 110 человек и 39 единиц строительной техники», — уточнили в Росавиации. Модернизация аэропортового комплекса Соловки осуществляется в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов и маршрутов», включенного в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.