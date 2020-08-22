«Зенит» разгромил «Тамбов»

«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче четвертого тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ). Видеообзор доступен на YouTube-канале «Матч ТВ».

Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Команда под руководством Сергея Семака разгромила соперников со счетом 4:1. У «Зенита» отличились Дуглас Сантос, Малком, Александр Ерохин и Сердар Азмун. Единственный гол у «Тамбова» забил новичок команды Кирилл Панченко.

Победа дома позволила клубу с берегов Невы выйти на первое место в чемпионате России. В следующем туре Зенит играет в гостях против московского «Динамо».