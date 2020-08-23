В киевском метро задержали военного из ДНР

Украинская полиция заявила о задержании мужчины с военным билетом самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в киевском метро. Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщили в пресс-службе Нацполиции страны.

Как отметили в ведомстве, в воскресенье сотрудники, работавшие на станции «Майдан Независимости», заметили мужчину, который «странно себя вел». Его пригласили в комнату полиции и при осмотре обнаружили документы, выданные властями самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«У него был "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса". Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столицу», — рассказали в Нацполиции.

Как следует из документов задержанного, его зовут Писарев Сергей Александрович, он родился в 1987 году. В военном билете указано, что он является стрелком.

В июне украинские пограничники поймали приплывших на лодке жителей ЛНР. Двое мужчин и одна женщина рассказали, что оказались на контролируемой Киевом территории, чтобы «решить социально-бытовые вопросы».