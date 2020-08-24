Волонтер рассказал о выбегающих в ужасе людях из «пыточного» изолятора в Минске

Волонтеры палаточного лагеря, разбитого у стен изолятора временного содержания (ИВС) в Минске на улице Окрестина, рассказали в интервью «Ленте.ру» о тяжелом состоянии, в котором выходят оттуда некоторые заключенные.

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По словам представителя волонтеров Валентина, выпущенные люди иногда выбегают в ужасе из дверей ИВС, получившего в народе прозвище «пыточный» из-за жестокости его сотрудников. «Избитые просто выбегали из-за ворот в шоковом состоянии и прятались как животные. Их приходилось искать по дворам, чтобы оказать помощь», — говорит он.

В палаточном лагере постоянно дежурят врачи разных специальностей, большинство пришли из государственных учреждений. Как рассказала волонтер-медик, в их палатке есть все необходимое для оказания квалифицированной медицинской помощи, однако не все бывшие заключенные соглашаются ее принять по разным причинам. Люди либо запуганы, либо стыдятся, если стали жертвой изнасилования.

Волонтеры начали дежурить у стен изолятора еще после первого силового разгона митинга в день выборов 9 августа. Изначально там собралась очередь из людей, которые не могли найти близких. Постепенно на помощь к ним и тем, кого выпускают из ИВС, стали приезжать добровольцы, готовые оказывать разнообразную помощь — психологическую, юридическую, медицинскую и другую, а также бесплатно накормить.

Протесты в Белоруссии продолжаются третью неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, на которых победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни. Десятки предприятий страны, в том числе стратегические заводы МАЗ, МТЗ, БелАЗ объявили забастовку или готовятся к ней. Лукашенко настаивает, что протест проплачен западными врагами Белоруссии, а протестующие сами бросались на ОМОН.