Индия захотела больше российского угля

Индия захотела увеличить экспорт из России коксующихся углей, антрацитов и пылеугольного топлива в несколько раз, до 40 миллионов тонн в год. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, участвовавшие в заседании рабочих групп Госсовета.

По их словам, на заседании министр энергетики России Анатолий Яновский сообщил, что переговоры о поставках велись с властями Индии. Страна имеет большие планы по развитию сталелитейной промышленности, но своего угля при этом нет — поэтому обсуждается увеличение поставок иностранного. Если договоренности будут достигнуты, Индия сможет стать ведущим рынком для российских угольных компаний.

Для этого, как указывает «Коммерсантъ», необходимо субсидирование проекта ОТЭКО Мишеля Литвака в Тамани с целью снижения затрат на перевалку угля с 14 долларов за тонну до 8 долларов. «Господин Яновский пояснял, что в отличие от Северо-Запада порт в Тамани недозагружен из-за высоких ставок, хотя "единственный в России имеет возможность использовать суда дедвейтом до 220 тысяч тонн, это самый современный специализированный терминал в стране"», — говорится в статье.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.