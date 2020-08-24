Белорусская оппозиция потребовала проверить передачу автомата сыну Лукашенко

Координационный совет оппозиции Белоруссии потребовал проверки факта передачи боевого автомата несовершеннолетнему сыну президента Белоруссии Александра Лукашенко Николаю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление члена совета Марии Колесниковой.

В воскресенье, 23 августа, было опубликовано видео с Лукашенко и его сыном. На кадрах видно, как президент республики осматривает ситуацию вокруг своей резиденции с вертолета. В это же время на заднем плане Николай пытается поправить военное снаряжение, а затем выходит из кадра.

Позже в сети изучили экипировку 15-летнего сына Лукашенко, в которой он был запечатлен во время полета на вертолете Ми-8 с отцом.